FACUA pregunta por qué se retirarán reses con más de 30 meses si con 20 ya pueden desarrollar la enfermedad
La Federación considera que la prohibición del uso de harinas cárnicas debe ser indefinida, ya que nada garantiza que pasados los seis meses previstos el vacuno no vuelva a alimentarse de éstas.
FACUA.org
España-05/12/2000
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Ante la decisión tomada en la tarde del lunes por los ministros de Agricultura de la Unión Europea, la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) se pregunta por qué sólo se analizarán las reses de más de 30 m