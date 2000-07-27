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FACUA presenta el informe 'Transgénicos: ¿Experimentan con nuestra salud las grandes multinacionales?'

La Federación advierte que las repercusiones a largo plazo del consumo de alimentos transgénicos son aún desconocidas.

FACUA.org
España-27/07/2000
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) ha publicado el último número de su nueva publicación bimestral, Dossier FACUA, dedicado a los alimentos transgénicos. En este dossier, FACUA señala los riesgos que la in

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