FACUA presenta el informe 'Transgénicos: ¿Experimentan con nuestra salud las grandes multinacionales?'
La Federación advierte que las repercusiones a largo plazo del consumo de alimentos transgénicos son aún desconocidas.
FACUA.org
España-27/07/2000
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