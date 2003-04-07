FACUA presenta una web sobre las técnicas publicitarias engañosas usadas en el cine para atraer espectadores
Las campañas de las productoras y distribuidoras llegan en ocasiones al extremo de presentar como protagonistas a estrellas de éxito que apenas aparecen en la película o de preparar trailers y carteles donde se cambia la temática, se falsea el título original e incluso se muestran imágenes que no se ven en el filme al objeto de aumentar la taquilla.
FACUA.org
España-07/04/2003
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) desvela en una nueva página web las técnicas publicitarias más engañosas utilizadas por productoras y distribuidoras cinematográficas para atraer espectadores.
FA