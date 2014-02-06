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FACUA realiza un estudio comparativo sobre suministro eléctrico en diez países de Europa

El precio del kWh regulado en España resulta un 48,2% más caro que el de la tarifa regulada más barata de las analizadas, encontrada en Hungría.

FACUA.org
Europa-06/02/2014
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FACUA-Consumidores en Acción ha elaborado un estudio comparativo sobre suministro eléctrico en diez países de Europa con el objetivo de conocer con el mayor grado de detalle posible cómo se efectúa la prestación de este servicio básico para los con

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