FACUA realiza un estudio comparativo sobre suministro eléctrico en diez países de Europa
El precio del kWh regulado en España resulta un 48,2% más caro que el de la tarifa regulada más barata de las analizadas, encontrada en Hungría.
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Europa-06/02/2014
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El precio medio del kWh en el mercado libre de España es un 68,3% más caro que en Estonia, el país con el precio medio del kWh libre más económico de los comparados.
FACUA-Consumidores en Acción ha elaborado un estudio comparativo sobre suministro eléctrico en diez países de Europa con el objetivo de conocer con el mayor grado de detalle posible cómo se efectúa la prestación de este servicio básico para los con