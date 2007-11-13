FACUA rechaza que la liberalización de horarios comerciales ayude a contener los precios
La Federación ha señalado que "todo lo liberalizado hasta ahora ha conllevado subidas de precios".
FACUA.org
España-13/11/2007
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FACUA considera «totalmente falso» que liberalizar los horarios comerciales ayude a incrementar la competencia y a reducir los precios, como ha indicado el presidente de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), Luis Berenguer.
En este sentido, Rubén S&a