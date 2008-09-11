Nuestras accionesPor engañosa

FACUA reclama a Danone que retire la publicidad de sus natillas protagonizada por Robinho, Messi y sus madres

Puede inducir a los consumidores a creer que dos natillas Danet suponen el mismo aporte nutricional que un vaso de leche, cuando tienen hasta el cuádruple de hidratos de carbono y casi el doble de calorías.

FACUA.org
España-11/09/2008
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FACUA-Consumidores en Acción ha solicitado a Danone que retire o rectifique la actual campaña publicitaria de sus natillas al considerar que resulta engañosa.

La asociación señala que puede confundir a los consumidores e inducirlos a creer que dos Danet

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