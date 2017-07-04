FACUA reclama a la Junta una explicación del expediente abierto a la UNIA por no dar de alta a becarios
La Seguridad Social podría multar a la Universidad Internacional de Andalucía con 1,45 millones de euros. El convenio lo firmaron Susana Díaz y Emilio Botín en enero de 2014.
FACUA.org
Andalucía-04/07/2017
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