FACUA reclama a la ministra de Sanidad y Consumo la constitución urgente del nuevo Consejo de Consumidores y Usuarios de España
La Federación pide a los candidatos a la presidencia del Gobierno el compromiso de evaluar de forma rigurosa y sin partidismos a las asociaciones de consumidores para garantizar que sus niveles de participación en órganos consultivos y subvenciones públicas para el desarrollo de programas se establezcan en función de su representatividad y vertebración real, además de garantizar que no actúen guiadas por intereses empresariales.
FACUA.org
España-10/02/2004
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) reclama a la ministra de Sanidad y Consumo, Ana Pastor, la constitución urgente del nuevo Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU), el máximo órgano de participación y consulta de los consumidores esp