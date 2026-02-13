FACUA reclama a la ministra de Vivienda que abandone el maquillaje fiscal e impulse la congelación por ley de los precios de los alquileres
"Se trata de una medida que se aplicó durante la pandemia y que puede volver a aplicarse ahora, pero el ala socialista del Gobierno parece vivir ajena a la emergencia habitacional que atravesamos en España", critica el secretario general de la asociación, Rubén Sánchez.
España-13/02/2026
FACUA-Consumidores en Acción reclama a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, que abandone el maquillaje fiscal e impulse la congelación ley de los precios de los alquileres. «Se trata de una medida que se aplicó durante la pandemia y que puede volver a aplicarse ahora,