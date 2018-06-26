FACUA reclama al Ayuntamiento de Valdés (Asturias) que destine policías para el turno de noche en Luarca
El jefe de la Policía Local del municipio ha manifestado que el horario nocturno sólo funcionará en ocasiones "especiales" y no se prestará de forma continuada por falta de agentes.
FACUA.org
Asturias-26/06/2018
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Localidad de Luarca, Asturias. | Imagen: Flickr.com/endogamia (CC BY 2.0).
FACUA-Consumidores en Acción se ha dirigido al Ayuntamiento de Valdés, en Asturias, para reclamarle que garantice la presencia de policías locales durante el horario nocturno en la localidad de Luarca, dependiente de dicho consistorio.
La asociación, a trav&eacu