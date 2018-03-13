FACUA reclama al Gobierno de Cantabria que solucione los problemas de saturación de decenas de aulas
La asociación también pide que informe de las medidas que destinará a Educación para solventar las deficiencias de su sistema educativo.
FACUA.org
Cantabria-13/03/2018
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