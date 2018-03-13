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FACUA reclama al Gobierno de Cantabria que solucione los problemas de saturación de decenas de aulas

La asociación también pide que informe de las medidas que destinará a Educación para solventar las deficiencias de su sistema educativo.

FACUA.org
Cantabria-13/03/2018
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FACUA-Consumidores en Acción, a través de su Delegación Territorial en Cantabria, ha solicitado que la Consejería de Educación cántabra informe de los recursos económicos que está destinando a los centros educativos para garantizar el derech

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