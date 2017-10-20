FACUA reclama al Principado medidas urgentes contra los malos olores de la planta de biogás de Navia
Insta al Gobierno autonómico a que acabe con las molestas emisiones de las instalaciones, donde se ha ampliado la variedad de residuos a tratar, y con ella las emisiones.
FACUA.org
Asturias-20/10/2017
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FACUA reclama al Principado de Asturias que adopte medidas urgentes para acabar con los malos olores que emanan de la planta de biogás en la localidad de Navia, los cuales resultan enormemente perjudiciales para los ciudadanos que residen o trabajan en zonas próximas a este municipi