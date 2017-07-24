FACUA reclama al Principado que reduzca los desproporcionados tiempos de espera de la sanidad asturiana
La delegación territorial de la asociación en Asturias pone como ejemplo casos concretos en los que algunos pacientes llevan esperando un año para realizarse una prueba prescrita por el especialista.
FACUA.org
Asturias-24/07/2017
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