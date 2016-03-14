FACUA reclama la eliminación del canon del saneamiento de Extremadura
La asociación envía sus alegaciones al Anteproyecto de Ley de medidas tributarias en la que vuelve a insistir en la falta de justificación de dicha tasa sobre el servicio del agua en esta comunidad.
FACUA.org
Extremadura-14/03/2016
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FACUA-Consumidores en Acción ha vuelto a reclamar la eliminación del canon del saneamiento en Extremadura a través de unas alegaciones al Anteproyecto de Ley de medidas tributarias, patrimoniales, financieras y administrativas presentadas ante la Secretaría General de