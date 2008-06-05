FACUA reclama la mejora de las playas e insta a los usuarios a hacer valer sus derechos en ellas
También solicita a las administraciones que velen por la limpieza, el respeto al medio ambiente y los derechos de los usuarios.
FACUA.org
España-05/06/2008
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Con motivo de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, FACUA-Consumidores en Acción reclama la mejora de las playas en España e insta a los usuarios de las mismas a que hagan valer sus derechos cuando acudan a ellas.
FACUA recuerda que las playas cons