Nuestras accionesCon motivo de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente

FACUA reclama la mejora de las playas e insta a los usuarios a hacer valer sus derechos en ellas

También solicita a las administraciones que velen por la limpieza, el respeto al medio ambiente y los derechos de los usuarios.

FACUA.org
España-05/06/2008
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

Con motivo de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, FACUA-Consumidores en Acción reclama la mejora de las playas en España e insta a los usuarios de las mismas a que hagan valer sus derechos cuando acudan a ellas.

FACUA recuerda que las playas cons

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos