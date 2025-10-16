FACUA reclama que la ley de atención a la clientela fije indemnizaciones si no se recibe respuesta a una reclamación en cinco días
El secretario general de la asociación ha comparecido este jueves ante la Comisión de Derechos Sociales y Consumo del Congreso.
FACUA.org
España-16/10/2025
El secretario general de FACUA-Consumidores en Acción, Rubén Sánchez, ha comparecido este jueves ante la Comisión de Derechos Sociales y Consumo del Congreso para exponer las principales reivindicaciones de la asociación sobre el proyecto de Ley de Servicios de Atención a la Cli