Nuestras acciones

FACUA reclama que la ley de atención a la clientela fije indemnizaciones si no se recibe respuesta a una reclamación en cinco días

El secretario general de la asociación ha comparecido este jueves ante la Comisión de Derechos Sociales y Consumo del Congreso.

FACUA.org
España-16/10/2025

El secretario general de FACUA-Consumidores en Acción, Rubén Sánchez, ha comparecido este jueves ante la Comisión de Derechos Sociales y Consumo del Congreso para exponer las principales reivindicaciones de la asociación sobre el proyecto de Ley de Servicios de Atención a la Cli

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos