FACUA reclama una ley que regule los servicios de atención al cliente
Solicita diez medidas para proteger los derechos de los consumidores. Entre ellas, acabar con el sobrecoste de las líneas 902 y establecer indemnizaciones por retrasos en las respuestas a las reclamaciones.
FACUA.org
España-06/10/2016
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Acabar con el sobrecoste de las líneas 902, paralizar el cobro de las facturaciones sobre las que haya descuerdo hasta que se resuelvan las quejas y establecer compensaciones económicas cuando se sufren irregularidades en la facturación o retrasos en las respuestas a las recl