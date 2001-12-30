FACUA recomienda a los consumidores que sean ellos, y no la publicidad, quienes decidan qué juguetes comprar a los pequeños
La Federación pide que se rechacen los juguetes de carácter violento y sexista.
FACUA.org
España-30/12/2001
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Ante la próxima la celebración del Día de Reyes, la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA), ofrece un Decálogo para la compra inteligente de juguetes para ayudar a los consumidores a comprar juguetes con criterios racio