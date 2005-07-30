FACUA recomienda a los intoxicados por pollos de la empresa Sada que exijan indemnizaciones
Ya se conocen al menos 126 afectados por gastroenteritis por el consumo de pollos de las marcas Pimpollo y Pollo Asado Sada, repartidos por las comunidades autónomas de Andalucía, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana y Murcia.
FACUA.org
España-30/07/2005
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) recomienda al ya más de un centenar de intoxicados por gastroenteritis debido a pollos en mal estado del Grupo Sada que exijan indemnizaciones. Se trata de pollos precocinados envasados al vacío de las marcas Pimpollo y P