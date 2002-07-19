FACUA reivindica que los productos ecológicos deben ser certificados únicamente por organismos públicos
La Federación ha dirigido un escrito al consejero de Agricultura y Pesca para trasladarle su preocupación por la actual situación en la que una empresa privada y un organismo público compiten en la acreditación de productos ecológicos.
FACUA.org
España-19/07/2002
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) ha dirigido un escrito al consejero de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, Paulino Plata, para trasladarle su reivindicación de que los productos ecológicos deben ser