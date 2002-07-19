Nuestras acciones

FACUA reivindica que los productos ecológicos deben ser certificados únicamente por organismos públicos

La Federación ha dirigido un escrito al consejero de Agricultura y Pesca para trasladarle su preocupación por la actual situación en la que una empresa privada y un organismo público compiten en la acreditación de productos ecológicos.

FACUA.org
España-19/07/2002
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) ha dirigido un escrito al consejero de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, Paulino Plata, para trasladarle su reivindicación de que los productos ecológicos deben ser

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos