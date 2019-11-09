FACUA representa a numerosos afectados por iDental

FACUA-Consumidores en Acción representa a numerosos afectados como acusación particular en el procedimiento que se sigue en la Audiencia Nacional, que ha asumido la competencia para investigar todas las denuncias contra las clínicas iDental. Pese a que los hechos se han tipificado inicialmente como un delito de estafa continuada, pueden llegar a unirse al mismo, según el propio Juzgado, los delitos de apropiación indebida, falsedad documental, administración fraudulenta, lesiones y delito contra la salud pública. Ante las irregularidades cometidas en iDental y el cierre de sus 24 centros, FACUA constituyó una plataforma de afectados para asesorarles sobre sus derechos. Muchos de ellos nos solicitaron que los representá

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