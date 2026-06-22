Alertan de la presencia de leche no declarada en el etiquetado en crema de cacao con avellana de la marca Sol natural
En concreto, el producto afectado se denomina Bio crema de cacao con avellana, presentado en envase de vidrio de 200 gramos, con lote L3165 y fecha de caducidad del 12 de mayo de 2027.
FACUA.org
España-22/06/2026
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha tenido conocimiento, a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri), de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Cataluña, relativa a la pre