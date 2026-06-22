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"Córdoba crece", pero la suciedad también: FACUA denuncia el deterioro de la limpieza urbana y la proliferación de ratas

La asociación exige una reacción inmediata de los responsables municipales ante unos niveles inaceptables de insalubridad y abandono del espacio público.

FACUA.org
Córdoba-22/06/2026

FACUA Córdoba ha advertido y denunciado reiteradamente ante el Ayuntamiento de Córdoba y Sadeco el progresivo deterioro del servicio de limpieza urbana. A ello se suman las numerosas quejas vecinales recibidas por la asociación, que describen una realidad cada vez más

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