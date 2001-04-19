FACUA saluda los cambios en la Ley de Drogas pero teme que se queden en una declaración de intenciones
La Federación lamenta que Asuntos Sociales haya obviado el papel de la Comisión para el Desarrollo Reglamentario de la Ley, constituida por los agentes sociales.
FACUA.org
Andalucía-19/04/2001
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