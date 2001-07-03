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FACUA se felicita por la reelección de Francisco Sánchez Legrán como presidente del Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía

La Federación se compromete a continuar en la línea del anterior periodo y trabajar para que el Consejo sea el órgano de representación institucional unitario de los consumidores andaluces.

FACUA.org
Andalucía-03/07/2001
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) se felicita por la reelección de su presidente, Francisco Sánchez Legrán, como presidente del Consejo de los Consumidores y Usuarios (CCU) de Andalucía. FACUA se compromete a co

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