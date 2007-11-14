FACUA se suma al apagón del 15 de noviembre para luchar contra el cambio climático
La iniciativa se llevará a cabo tras la presentación del Informe Científico de las Naciones Unidas sobre cambio climático en Valencia.
FACUA.org
España-14/11/2007
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) se ha sumado a la iniciativa del apagón del día 15 de noviembre convocado por numerosas organizaciones ecologistas, sindicales, sociales y ciudadanas españolas y que lleva por lema «Frente al cambio climá