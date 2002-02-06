FACUA se une a ocho organizaciones de consumidores, ecologistas, sindicales y de agricultores para demandar una moratoria en los cultivos transgénicos en Andalucía
El manifiesto suscrito hoy en Sevilla advierte que existen serias incertidumbres sobre los riesgos que los cultivos transgénicos pueden comportar para la salud y el medio ambiente.
FACUA.org
Andalucía-06/02/2002
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) se ha unido hoy a ocho organizaciones de consumidores, ecologistas, sindicales y de agricultores mediante la firma en Sevilla de un manifiesto para reivindicar el establecimiento de una moratoria en la lib