FACUA señala al Gobierno que los intereses de Repsol YPF no son los únicos de España en Bolivia y considera legítima la decisión de Evo Morales
La Federación ha dirigido una carta a Zapatero en la que muestra su preocupación por declaraciones de los ministros de Industria y Economía y expresa la confianza en que no interferirá en la decisión de Evo Morales de recuperar para su pueblo unos recursos naturales de los que sólo están beneficiándose multinacionales.
FACUA.org
América-09/05/2006
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha dirigido una carta al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en la que le señala que «los intereses de Repsol YPF no son los únicos de España en Bolivia, país en el