FACUA Sevilla apoya a la marea blanca y llama a participar en la manifestación del 15 de enero
La asociación viene denunciando en los últimos años la pérdida de calidad del servicio de salud en paralelo a la eliminación de los órganos de participación ciudadana.
FACUA.org
Sevilla-12/01/2017
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FACUA Sevilla critica que el SAS es cada vez menos transparente ante los agentes sociales. | Imagen: flickr.com/pablodeolavide (CC BY-NC-ND 2.0).
FACUA Sevilla se suma a la convocatoria de la marea blanca en la capital y llama a la ciudadanía a participar en la manifestación del próximo domingo día 15 de enero contra la pérdida de calidad del servicio público de salud. Bajo el lema Por una sanid