FACUA Córdoba denuncia que el Ayuntamiento confunde a los conductores con un supuesto carril Bus-Taxi con señalización contradictoria
La reciente marca vial de esta calzada en la Plaza de Colón entra en conflicto con una señal vertical que indica el carril derecho como "Ciclocalle 30", indicando que está compartido entre bicicletas y vehículos.
FACUA.org
Córdoba-13/07/2026
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FACUA Córdoba denuncia la confusión entre los conductores que genera la reciente actuación realizada por parte del Ayuntamiento de la capital en la Plaza de Colón, en dirección a la avenida de las Ollerías, donde, coincidiendo con las obras del Plan de Asfalto municipa