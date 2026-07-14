Naranjas (7,7%), manzanas golden (5,5%) y peras conferencia (4,4%), los alimentos básicos que más se han encarecido en julio
El precio de la docena de huevos se ha disparado más de un 12% en el último año. El aceite de oliva virgen extra y las zanahorias también han subido un 4,4 y un 3,2% respectivamente desde julio de 2025.
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España-14/07/2026
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Naranjas, manzanas golden y peras conferencia son los alimentos que estuvieron afectados por la rebaja del IVA que más han subido de precio en los grandes supermercados en el último mes. Esta conclusión se extrae del estudio realizado por FACUA-Consumidores en Acción e