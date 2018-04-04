FACUA Sevilla celebra su 38ª Asamblea General de Socios
Se someterán a la aprobación de los socios tanto las Cuentas Anuales como la Memoria de Actividades de 2017, así como el Presupuesto y el programa de actividades previsto para el presente ejercicio 2018.
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Sevilla-04/04/2018
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FACUA Sevilla celebra este jueves 5 de abril su 38ª Asamblea General, que se desarrollará en el Centro Social Polivalente Hogar Virgen de los Reyes, en la calle Fray Isidoro de Sevilla, 1.
Durante el acto, previsto para las 18.00 horas en primera convocatoria y las 1