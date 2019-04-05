Nuestras accionesEn el Centro Social Polivalente Hogar Virgen de los Reyes

FACUA Sevilla celebra su 39ª Asamblea General de Socios

Los sevillanos plantearon en 2018 un total de 7.547 consultas y reclamaciones en FACUA. El sector sanitario se alzó como el más denunciado con casi el 27%, provocado por el cierre de las clínicas iDental.

FACUA.org
Sevilla-05/04/2019
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA Sevilla ha celebrado este jueves 4 de abril su 39ª Asamblea General de Socios, en la que se han aprobado por unanimidad el balance de actividades y cuentas del ejercicio 2018, así como la propuesta de acciones y presupuesto para 2019. El acto se ha celebrado en el Centro Social

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos