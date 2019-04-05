FACUA Sevilla celebra su 39ª Asamblea General de Socios
Los sevillanos plantearon en 2018 un total de 7.547 consultas y reclamaciones en FACUA. El sector sanitario se alzó como el más denunciado con casi el 27%, provocado por el cierre de las clínicas iDental.
FACUA.org
Sevilla-05/04/2019
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA Sevilla ha celebrado este jueves 4 de abril su 39ª Asamblea General de Socios, en la que se han aprobado por unanimidad el balance de actividades y cuentas del ejercicio 2018, así como la propuesta de acciones y presupuesto para 2019. El acto se ha celebrado en el Centro Social