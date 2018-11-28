FACUA Sevilla crea una delegación en la localidad de Alcalá de Guadaíra
Su puesta en marcha permitirá avanzar en el acercamiento de la organización a todos los asociados de este municipio. De esta manera, se podrá lograr una mayor presencia territorial en la provincia.
FACUA.org
Sevilla-28/11/2018
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA Sevilla ha creado una nueva delegación en el municipio de Alcalá de Guadaíra. Su puesta en marcha permitirá avanzar en el acercamiento de la organización a todos sus asociados en esta localidad sevillana y lograr así una mayor presencia territorial