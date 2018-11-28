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FACUA Sevilla crea una delegación en la localidad de Alcalá de Guadaíra

Su puesta en marcha permitirá avanzar en el acercamiento de la organización a todos los asociados de este municipio. De esta manera, se podrá lograr una mayor presencia territorial en la provincia.

FACUA.org
Sevilla-28/11/2018
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FACUA Sevilla ha creado una nueva delegación en el municipio de Alcalá de Guadaíra. Su puesta en marcha permitirá avanzar en el acercamiento de la organización a todos sus asociados en esta localidad sevillana y lograr así una mayor presencia territorial

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