FACUA Sevilla critica la subida del 7% en la factura del agua aprobada por Emasesa
La asociación considera que, en lugar de aplicar este tarifazo a los usuarios para pagar las obras en infraestructuras, debería destinar los millones de euros de beneficio que ha obtenido los últimos años.
FACUA.org
Sevilla-01/10/2019
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA Sevilla critica la subida del 7% en la factura del agua para 2020 que ha aprobado Emasesa, la empresa municipal de aguas, para hacer frente a las obras urgentes y necesarias en sus infraestructuras, lo que va a suponer un aumento de más de cinco euros en la factura trimestral que rec