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FACUA Sevilla critica la subida del 7% en la factura del agua aprobada por Emasesa

La asociación considera que, en lugar de aplicar este tarifazo a los usuarios para pagar las obras en infraestructuras, debería destinar los millones de euros de beneficio que ha obtenido los últimos años.

FACUA.org
Sevilla-01/10/2019
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FACUA Sevilla critica la subida del 7% en la factura del agua para 2020 que ha aprobado Emasesa, la empresa municipal de aguas, para hacer frente a las obras urgentes y necesarias en sus infraestructuras, lo que va a suponer un aumento de más de cinco euros en la factura trimestral que rec

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