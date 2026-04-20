FACUA Sevilla critica que el Ayuntamiento premie al Alfonso XIII con una bonificación del IBI pese a deberle más de 3 millones de euros
La empresa que gestiona el hotel ha acordado fraccionar en 60 meses la deuda que mantiene desde hace años con el consistorio hispalense por no pagar el impuesto de este emblemático edificio.
FACUA.org
Sevilla-20/04/2026
Imagen: Rocío Ruz | Europa Press.
FACUA Sevilla critica que el Ayuntamiento de Sevilla haya aprobado bonificar el IBI al 50% al Hotel Alfonso XIII, un negocio que adeuda al consistorio más de tres millones de euros precisamente por el impago de este impuesto municipal.
El Gobierno de José Luis Sanz aco