FACUA Sevilla critica que el Consorcio de Transporte Metropolitano de Sevilla imposibilita presentar reclamaciones de forma telemática
Los consumidores que quieren poner quejas por el servicio prestado se encuentran con un mensaje de "no hay trámites disponibles" al intentar hacerlo por la página web.
FACUA.org
Sevilla-15/01/2026
FACUA Sevilla denuncia que el Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla, dependiente de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía no permite la presentación de quejas o sugerencias por parte de los usuarios a través de su página web