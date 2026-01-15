Nuestras acciones

FACUA Sevilla critica que el Consorcio de Transporte Metropolitano de Sevilla imposibilita presentar reclamaciones de forma telemática

Los consumidores que quieren poner quejas por el servicio prestado se encuentran con un mensaje de "no hay trámites disponibles" al intentar hacerlo por la página web.

FACUA.org
Sevilla-15/01/2026

FACUA Sevilla denuncia que el Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla, dependiente de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía no permite la presentación de quejas o sugerencias por parte de los usuarios a través de su página web

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos