FACUA Sevilla critica que el SAS cierre los centros de salud por las tardes en plenas Navidades
Desde el 16 de diciembre hasta el 7 de enero sólo abrirán por la mañana, manteniendo abiertos únicamente los puntos de urgencia.
FACUA.org
Sevilla-04/12/2019
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FACUA Sevilla critica la decisión del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de cerrar de forma generalizada en horario de tarde los centros de salud de la provincia durante el periodo de Navidad.
Según han informado las direcciones de los distritos Aljarafe-Norte, Sevilla Capital y