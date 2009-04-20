FACUA Sevilla denuncia a Movistar por desarrollar una campaña engañosa con la Feria como pretexto
"Toda la voz te la regala Movistar", asegura la compañía, cuando en realidad cobra el establecimiento de cada llamada.
FACUA.org
Sevilla-20/04/2009
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Asociación de Consumidores en Acción de Sevilla-FACUA ha denunciado a Movistar ante el Servicio de Consumo de Sevilla, dependiente de la Delegación del Gobierno andaluz, por desarrollar una campaña publicitaria engañosa con la Feria como pretexto.