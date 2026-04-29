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FACUA Sevilla denuncia la inseguridad que sufre el alumnado del IES El Carmen de Cazalla de la Sierra por el estado en que está el centro

La asociación insta a la Junta dar más recursos económicos para arreglar completamente los múltiples desperfectos en el sistema eléctrico o suelos del edificio lo antes posible.

FACUA.org
Sevilla-29/04/2026

FACUA Sevilla se ha dirigido a la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía para denunciar las condiciones de inseguridad que sufre el alumnado del IES El Carmen debido al estado de conservación en el que se encuentra el centro e insta a dar más recursos

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