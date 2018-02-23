FACUA Sevilla exige al Ayuntamiento la inclusión de la organización en el Consejo Local de Turismo
La asociación considera que es importante que se asegure su presencia en este órgano del Gobierno municipal hispalense, ya que se trata de la de mayor representatividad en la protección de los consumidores.
FACUA.org
Sevilla-23/02/2018
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FACUA Sevilla ha exigido al Ayuntamiento de Juan Espadas su inclusión en el Consejo Local de Turismo para garantizar su participación.
La asociación considera elemental que se asegure su presencia en este órgano del Gobierno municipal hispalense