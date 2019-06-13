FACUA Sevilla exige al Ayuntamiento que elimine la publicidad de Tussam sobre apuestas online
La empresa municipal ha colocado en sus autobuses una campaña de promoción del casino TodoSlots.
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Sevilla-13/06/2019
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Publicidad de TodoSlots en uno de los autobuses de Tussam. | Imagen: twitter.com/Manu_Prensa_Sev.
FACUA Sevilla exige al Ayuntamiento que elimine de los autobuses de Tussam la publicidad que ha colocado sobre una casa de apuestas online, TodoSlots, y le insta a cumplir con la moción que aprobó Pleno el pasado mes de noviembre para controlar la proliferación de este tipo d