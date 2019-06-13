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FACUA Sevilla exige al Ayuntamiento que elimine la publicidad de Tussam sobre apuestas online

La empresa municipal ha colocado en sus autobuses una campaña de promoción del casino TodoSlots.

FACUA.org
Sevilla-13/06/2019
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FACUA Sevilla exige al Ayuntamiento que elimine de los autobuses de Tussam la publicidad que ha colocado sobre una casa de apuestas online, TodoSlots, y le insta a cumplir con la moción que aprobó Pleno el pasado mes de noviembre para controlar la proliferación de este tipo d

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