FACUA Sevilla imparte talleres a niños de 9 y 10 años sobre consumo responsable
Las sesiones pretenden formar a los alumnos sobre la regla de las 3R (reducir, reutilizar y reciclar).
FACUA.org
Sevilla-19/11/2019
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FACUA Sevilla está impartiendo cursos durante los meses de noviembre y diciembre sobre consumo responsable. Los talleres están dirigidos a niños de 9 y 10 años de colegios públicos de la provincia de Sevilla.
La finalidad de estas sesiones es formar a los