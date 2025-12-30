FACUA Sevilla imparte tres talleres online sobre nuevas tecnologías, productos financieros y garantía en la compra
Las formaciones tuvieron lugar los días 16, 22 y 29 de diciembre y contaron con la participación de más de cuarenta personas.
Sevilla-30/12/2025
FACUA Sevilla ha impartido este mes de diciembre tres talleres online sobre nuevas tecnologías, productos financieros y sobre la garantía en la compra de bienes y la contratación de servicios.
Las tres formaciones se celebraron por vía telemática los días 16, 22 y 29 de diciembre, resp