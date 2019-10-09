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FACUA Sevilla impartirá una sesión informativa sobre economía doméstica en Alcalá de Guadaíra el día 22

La asociación celebró otra charla sobre el mismo asunto el pasado martes 1 de octubre en la Federación de Asociaciones de Vecinos Unidad Nazarena de Dos Hermanas.

FACUA.org
Sevilla-09/10/2019
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FACUA Sevilla impartirá una sesión informativa sobre economía doméstica el próximo martes 22 de octubre a las 18:00 horas en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura de Alcalá de Guadaíra, en la calle General Prim, número 2.

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