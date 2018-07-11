FACUA Sevilla muestra su apoyo a los vecinos de Peñaflor en su petición de tener un médico por las tardes
La Plataforma Médico 24 Horas Ya lleva desde el pasado 3 de julio realizando encierros en el centro de salud del municipio como protesta por la falta de profesionales sanitarios.
FACUA.org
Sevilla-11/07/2018
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FACUA Sevilla muestra su apoyo a los vecinos de Peñaflor en su reivindicación a la Junta de Andalucía de contar con un médico que preste servicio en el municipio las 24 horas, debido a que el horario de verano de su centro de salud es de 8.00 a 15.00 horas, permanecien