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FACUA Sevilla pide explicaciones a Educación por el desabastecimiento de comedores escolares

La asociación reclama a la Junta que justifique por qué varios colegios de la provincia no recibieron la comida para los niños. El catering sólo tenía una "confirmación oficiosa" para encargarse del suministro.

FACUA.org
Sevilla-14/09/2016
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FACUA Sevilla ha reclamado a la delegada Territorial de Educación, María Francisca Aparicio, que ofrezca explicaciones por los problemas relacionados con el suministro a los comedores que varios colegios de la provincia sufrieron en el primer día del curso, l

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