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FACUA Sevilla pide explicaciones al Hospital Macarena tras la violación de una mujer en la sala de espera

La asociación considera gravísimo lo ocurrido y no entiende cómo es posible que en un lugar de acceso público se produzca un hecho como este sin la intervención de ningún miembro de seguridad del recinto.

FACUA.org
Sevilla-26/01/2018
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FACUA-Consumidores en Acción solicita explicaciones con carácter urgente a la Dirección del Hospital Virgen Macarena de Sevilla tras la violación ocurrida el pasado 18 de enero en la sala de espera para familiares del área de Urgencias.

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