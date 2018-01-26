FACUA Sevilla pide explicaciones al Hospital Macarena tras la violación de una mujer en la sala de espera
La asociación considera gravísimo lo ocurrido y no entiende cómo es posible que en un lugar de acceso público se produzca un hecho como este sin la intervención de ningún miembro de seguridad del recinto.
FACUA.org
Sevilla-26/01/2018
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA Sevilla solicita explicaciones a la Dirección del Hospital Virgen Macarena tras la violación de una mujer en la sala de espera de Urgencias. | Imagen: Wikipedia.
FACUA-Consumidores en Acción solicita explicaciones con carácter urgente a la Dirección del Hospital Virgen Macarena de Sevilla tras la violación ocurrida el pasado 18 de enero en la sala de espera para familiares del área de Urgencias.
La asociació