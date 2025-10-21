FACUA Sevilla pide la retirada del concierto al colegio Irlandesas Loreto si se confirma que han incumplido el protocolo de acoso
Tanto la Fiscalía como la Inspección Educativa ya han abierto sendas investigaciones para recabar toda la información relacionada con el suicidio de una alumna.
Sevilla-21/10/2025
Imagen: María José López | Europa Press.
FACUA Sevilla ha pedido a la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía que retire el concierto al colegio Irlandesas Loreto de Sevilla si se confirma que incumplió el protocolo de acoso en el caso de la menor que se suicidó por presuntamente sufrir acoso