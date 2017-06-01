Nuestras accionesEl 82% de sus ingresos provino de las cuotas de sus socios de pleno derecho

FACUA Sevilla publica su 'Memoria 2016'

Finalizó el último año con 33.983 socios y 7.768 consultas y reclamaciones tramitadas. Automoción y telecomunicaciones lideraron como sectores más denunciados por los consumidores.

FACUA.org
Sevilla-01/06/2017
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FACUA Sevilla finalizó 2016 con un total de 7.768 consultas y reclamaciones tramitadas y 33.983 socios en toda la provincia. Son dos de los datos recogidos en su memoria anual.

La Memoria 2016 de FACUA Sevilla puede descargarse en

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